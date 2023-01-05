Украинские сотрудники «Утра февраля» пожаловались на отсутствие зарплаты

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Украинские сотрудники холдинга «Утро февраля» Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловались на массовую невыплату зарплат и уход экс-депутата ГД от налогов, сообщает SOTA. В свою очередь медиаменеджер заявил, что уволил журналистов месяц назад.

По его словам, он руководил некоммерческой организацией, живущей на пожертвования. Журналистка Екатерина Митрохина заявила, что Пономарев должен деньги примерно сотне человек.

Украинское издание «Детектор медиа» пишет, что украинские сотрудники «Утра февраля» работали на Пономаревам без оформления в штат и заключения трудовых договоров. По информации издания, 10 декабря большая часть его сотрудников объявила забастовку.

Все работали неофициально, на честном слове, ничего не подписывали, таких десятки людей. Некоторых работодатель уговорил работать и дальше безвозмездно, но большая часть прекратила работать, пока не будет выплачена зарплата, — говорится в материале.

Уже пять бывших сотрудников «Утра февраля» подали жалобы в украинскую Государственную службу по вопросам труда из-за нарушения своих прав. Одна из сотрудниц рассказала SOTA, что если бы работницы в Киеве случайно не пришли в офис и не застали выдачу зарплаты специалистам YouTube, то ничего бы не получили. По словам девушки, Пономарев абсолютно равнодушен к администраторам Telegram-каналов, поскольку на YouTube он ведет прямые эфиры.

При этом невыплаты зарплат в России Пономарев объясняет мерами безопасности. Кроме того, медиаменеджер назвал претензии украинских сотрудников «обидой сокращенных в рамках оптимизации журналистов».

В сентябре администраторы Telegram-канала «Утро февраля», который связан с бывшим депутатом Государственной думы Ильей Пономаревым, уехали за пределы России после допросов. Так, модератор «Утра» Руслан Сухушин улетел в Турцию, два других администратора канала — Сергей Носов и Виктор Зырянов — отправились в Грузию.