Украинские силовики при обстреле Донецка повредили газопровод

https://static.news.ru/photo/38d8229e-825a-11eb-be1b-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: MINISTRYOFDEFENCEUA/flickr.com

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок шахты «Трудовская», расположенный на окраине Донецка. В результате атаки была повреждена система газоснабжения.

Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации. Огонь по объектам вёлся из гранатомёта СПГ. В настоящий момент возгорание ликвидировано, вызвана аварийная газовая служба для устранения повреждений. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.

Также огнём с украинской стороны были повреждены сразу несколько трансформаторных подстанций в Старомихайловке, находящейся на западной окраине Донецка. Без электроэнергии остались около тысячи местных жителей.

Как отмечается, ВСУ целенаправленно наносит миномётные удары, осуществляет обстрелы из штатного вооружения БМП жизненно важную инфраструктуру района.

Новое обострение в Донбассе произошло на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о его намерении «встретиться с каждым из коллег по „нормандской четвёрке“, включая президента России».

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев доработал проект мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, документ предложили Париж и Берлин, теперь его должны одобрить в Москве. Политик назвал пункты, содержащиеся в тексте, «очень мощным шагом» со стороны Франции и Германии. По его мнению, через неделю-две, на видеоконференции в «нормандском формате», план должен стать «предметом мощного обсуждения», писал NEWS.ru.