https://static.news.ru/photo/b922d0c2-678d-11ea-93f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Xinhua/Global Look Press

Самым популярным товаром среди украинских контрабандистов стали медицинские маски. Такую информацию сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

Маски стали более популярным товаром для контрабанды уже, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тысяч штук масок различных типов, — цитирует Нефедова Lenta.ru.

Глава ГТС также обратился к представителям малого и среднего бизнеса. Он призвал проявлять социальную ответственность и думать о гражданах Украины.

Как писал NEWS.ru, заключённые в исправительных учреждениях России начали изготавливать медицинские маски. Отмечается, что они не уступают по качеству аптечным.