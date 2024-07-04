Украинские командиры попались на лжи о причинах потерь ВСУ Марочко: украинские офицеры скрывают от командования реальные причины потерь ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские офицеры целенаправленно скрывают от руководства ВСУ потери среди личного состава по небоевым причинам, выдавая их за гибель на поле боя, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, речь в том числе идет о передозировке запрещенными веществами и сведении счетов с жизнью.

Так, в харьковском морге при проведении судебно-медицинской экспертизы тела военнослужащего 12-й бригады ВФУ было установлено, что он скончался в результате передозировки наркотическим веществом, — пояснил Марочко.

Он отметил, что при проверке данного случая также было выяснено, что взрывные травмы военным были получены уже после наступления смерти, хотя их указали как причину смерти. Еще один эпизод установлен после смерти военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Днепропетровска — выяснилось, что он лишил себя жизни, хотя в документах указывалось о получении смертельных ранений в ходе выполнения боевой задачи.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя взятие микрорайона «Новый» в Часове Яре под контроль российской армии, назвал данную операцию серьезным тактическим успехом. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего движения в городе и говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины.