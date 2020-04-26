Украинские фермеры вышли на акцию протеста из-за закрытия рынков

https://static.news.ru/photo/33a3f6d4-87cb-11ea-87e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: События Херсона/facebook.com

Фермеры в Херсонской области перекрыли мост через Днепр в знак протеста против закрытия продовольственных рынков как в регионе, так и на территории всей Украины.

Один из протестующих выбросил на проезжую часть огурцы, мотивируя свой поступок тем, что ему стало некуда сбывать свою продукцию. Участники акции требуют встречи с главой обладминистрации и не реагируют на призывы полиции соблюдать дистанцию и условия карантина.

В общей сложности на мосту собрались около 200 человек. За порядком следят несколько десятков полицейских, сообщает «Укринформ».

Ране NEWS.ru писал, что в Днепропетровской области жители атаковали закрытый из-за карантина рынок. Покупатели были недовольным тем, что лишились возможности приобретать продукты, а продавцы остались без заработка, хотя заплатили полагающийся налог.