Украинские фермеры вышли на акцию протеста из-за закрытия рынков

Фермеры в Херсонской области перекрыли мост через Днепр в знак протеста против закрытия продовольственных рынков как в регионе, так и на территории всей Украины.
Один из протестующих выбросил на проезжую часть огурцы, мотивируя свой поступок тем, что ему стало некуда сбывать свою продукцию. Участники акции требуют встречи с главой обладминистрации и не реагируют на призывы полиции соблюдать дистанцию и условия карантина.
В общей сложности на мосту собрались около 200 человек. За порядком следят несколько десятков полицейских,
Ране NEWS.ru писал, что в Днепропетровской области жители атаковали закрытый из-за карантина рынок. Покупатели были недовольным тем, что лишились возможности приобретать продукты, а продавцы остались без заработка, хотя заплатили полагающийся налог.
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