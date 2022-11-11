Украинская армия может пополниться подготовлеными в Британии солдатами Reuters: министр обороны Украины заявил об усилении ВСУ обученными в Британии солдатами

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Следующей весной украинские войска будут усилены солдатами, проходящими подготовку в Великобритании. Об этом в интервью агентству Reuters рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он предположил, что наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон и это время Киев намерен использовать с максимальной пользой.

Мы будем использовать это время с максимальным результатом для наших вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим, — сказал Резников.

По его словам, вооруженые силды Украины после зимней паузы будут усилены тысячами солдат.

Ранее в Минобороны Испании сообщили, что со следующей недели 64 украинских военных начнут проходить обучение в Толедо по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. В настоящее время 21 военнослужащий ВСУ уже проходит инструктаж по обращению с гаубицей 105/14 в Альмерии.

Известно, что в октябре 19 украинских военных обучались в Испании обращению с зенитными ракетами Aspide. Также сообщалось, что в целом Мадрид готов провести обучение 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для ВСУ.