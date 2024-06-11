Украинец ударом ножа отправил военкома на больничную койку «Страна»: мужчина ударил ножом сотрудника ТЦК в Хмельницком

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В Хмельницком мужчина с ножом напал на сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата), сообщает издание «Страна». По его данным, инцидент произошел во время проверки документов. Пострадавшего сотрудника ТЦК экстренно госпитализировали, а нападавшего задержали.

Во время проверки документов гражданин 1984 года рождения достал нож и совершил нападение на военнослужащего, которого ранил в левое плечо со стороны спины, — говорится в сообщении центра.

Недавно несколько десятков женщин вышли на митинг у здания территориального центра комплектования в Житомирской области на Украине. Протест был связан с гибелью доставленного в ТЦК мужчины.

По версии Житомирского областного ТЦК, на следующий день после прибытия у погибшего произошел эпилептический припадок из-за длительного употребления алкоголя. Однако родственники мужчины уверены, что его избили до смерти сотрудники военкомата.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, уклоняющихся от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценивается в 17 тысяч гривен. Также закон предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.