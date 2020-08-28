Украинец похитил и хотел изнасиловать маленькую девочку

Сотрудники правоохранительных органов Украины объявили о подозрении жителя города Борисполь в связи с похищением и покушением на изнасилование 4-летней девочки.
Инцидент произошёл 28 августа,
Примерно в 2:00 29 августа по местному времени (совпадает с московским) похитителя нашли недалеко от Международного аэропорта Борисполь. Девочка осталась невредимой, её передали родителям.
Похититель признался силовикам, что хотел изнасиловать ребёнка.
Я хотел надеть себе презерватив на интимное место, хотел её изнасиловать. Я не помню, там было что-то или нет. После этого работники полиции задержали меня, — заявил предполагаемый преступник.
Позднее в украинской полиции
Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.
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