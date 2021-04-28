Украинцы прошлись маршем по Киеву в память о дивизии СС

В центре Киева состоялся марш сторонников дивизии СС «Галичина». Символика указанного военного подразделения в прошлом году по решению суда была признана нацистской. О проведении марша в четверг, 29 апреля, сообщает портал «Страна.ua».
Так называемый Марш вышиванок был организован в честь дня создания дивизии СС. Участие в мероприятии приняли примерно 100 жителей Киева. Вышедшие на мероприятие граждане прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Сотрудники полиции
Дивизию СС «Галичина» создали во Львове местные националисты в 1943 году. В 2020-м глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова обратилась в суд. Она оспаривала слова директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, который говорил, что символика львовской дивизии на Украине не запрещена. В инстанции обязали учебное заведение «воздержаться от распространения выводов» о том, что дивизия СС «Галичина» не является нацистской.
В феврале Львовский областной совет попросил признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины.