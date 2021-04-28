Украинцы прошлись маршем по Киеву в память о дивизии СС

https://static.news.ru/photo/6b6de258-a8b0-11eb-bd68-96000091f725_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

В центре Киева состоялся марш сторонников дивизии СС «Галичина». Символика указанного военного подразделения в прошлом году по решению суда была признана нацистской. О проведении марша в четверг, 29 апреля, сообщает портал «Страна.ua».

Так называемый Марш вышиванок был организован в честь дня создания дивизии СС. Участие в мероприятии приняли примерно 100 жителей Киева. Вышедшие на мероприятие граждане прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Сотрудники полиции перекрыли несколько киевских улиц.

Дивизию СС «Галичина» создали во Львове местные националисты в 1943 году. В 2020-м глава издательства «Сакцент плюс» Наталья Мясникова обратилась в суд. Она оспаривала слова директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, который говорил, что символика львовской дивизии на Украине не запрещена. В инстанции обязали учебное заведение «воздержаться от распространения выводов» о том, что дивизия СС «Галичина» не является нацистской.

В феврале Львовский областной совет попросил признать на государственном уровне бойцов дивизии СС «Галичина» борцами за независимость Украины.