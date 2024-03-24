Украинцы придумали для военкомов оскорбительное прозвище В ВСУ пожаловались, что украинцы называют военкомов «людоловами»

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Украинцы скрываются от сотрудников военкоматов и называют их «людоловами», пожаловался в своем Telegram-канале командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк. По его словам, два года назад у военкоматов собирались очереди, а сейчас мужчины любыми путями пытаются уклониться от исполнения своей конституционной обязанности по защите страны.

Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК. <...> Как дошло до того, что к этим людям <...> стало приемлемым относиться, как к врагам, и называть «людоловами», — написал Павлюк.

Ранее Киево-Святошинский районный суд приговорил охранника жилого многоэтажного дома к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком в три года за оповещение жильцов о визитах военкомов. Его действия квалифицировали как препятствование работе ВСУ.

По версии следствия, охранник дома «Софиевский квартал» на Борщаговке в Киеве как минимум пять раз уведомил жильцов в домовом чате о визите военных комиссаров. Он оставлял сообщения: «адресная раздача повесток», «повестки адресно», «у нас опять ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки)».

Суд решил, что у охранника возникло «стойкое преступное намерение препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины». По версии следствия, это стало мотивом для рассылки оповещений жильцам.