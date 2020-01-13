https://static.news.ru/photo/eb1a60be-3613-11ea-a36b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Украины вынуждены сокращать потребление хлеба из-за значительного роста цен. При этом в стране — рекордный урожай зерновых, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он сослался на данные Госслужбы статистики, согласно которым за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий на Украине снизилось на 10,7%.

По словам политика, уже в начале минувшей осени стоимость хлеба на Украине была выше, чем во многих странах Восточной Европы.

В Польше хлеб дешевле на 30%, в Литве — на 40%. В Украине же ржаной хлеб вырос в цене на 25% в год, <...> белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%, <...> пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 22%, — приводит слова Медведчука ТАСС.

Он уточнил, что в начале сентября 2019 года средняя стоимость серого хлеба составляла 21,9 гривны (около 56 рублей) за килограмм, а белого — 19,2 гривны (почти 49 рублей).

Медведчук отметил, что «украинцы с низкими доходами вынуждены заменять хлеб более дешёвыми крупами».

Вместе с тем, подчеркнул оппозиционный политик, рекордные урожаи зерна «получены не в результате эффективной политики власти, а благодаря благоприятным погодным условиям». В этой ситуации, высказал уверенность он, «существует острая необходимость государственного регулирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия». Но не путем административных ограничений, а товарными интервенциями.

Ранее, как писал NEWS.ru, Медведчук заявлял, что произошедшее углубление кризиса украинской экономики может привести к дефолту в 2020 году.