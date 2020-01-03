https://static.news.ru/photo/6bccd00a-2eff-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Виктор Медведчук Фото: kremlin.ru

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что произошедшее углубление кризиса украинской экономики может привести к дефолту в 2020 году.

По его мнению, катализатором кризисных процессов в стране является неадекватность правительства, пишет РИА Новости.

Текущая многомесячная тенденция падения промышленности ведёт к необратимой деиндустриализации экономики Украины уже в 2020 году, — сказал Медведчук, добавив, что промышленное производство в стране достигло трёхлетнего минимума.

Политик считает, что единственный путь избежать дефолта заключается в сотрудничестве с МВФ, договорённости с которым премьер Украины Алексей Гончарук выдаёт за серьёзный успех. Кроме того, в стране нужно срочно сменить руководство всех экономических и финансовых министерств и ведомств и «неотложно сформировать правительство национального спасения».

Как писал NEWS.ru, Медведчук заявил, что принятый бюджет Украины на 2020 год движет страну из эпохи бедности в эпоху нищеты.