Украинца обвинили в «сливе» мест раздачи повесток СБУ задержала мужчину за сообщения о местах раздачи повесток в Винницкой области

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении администратору Telegram-канала, который сообщал, где в Винницкой области сотрудники военкоматов раздают повестки, сообщило издание «Страна.ua». Отмечается, что обвинения предъявлены 30-летнему местному предпринимателю.

Как сообщает издание, мужчину обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины. По выдвинутому обвинению ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее на Украине увеличили штрафы для мужчин, которые уклоняются от воинской службы, до 25,5 тысячи гривен. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский. Теперь взыскания назначаются за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных. Минимальный штраф оценивается в 17 тысяч гривен. Помимо этого, новая норма предусматривает блокировку банковских счетов, если гражданин своевременно не внесет оплату.

До этого спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объявил, что брони от мобилизации лишатся некоторые чиновники. По его словам, это касается госслужащих категорий «Б» и «В». В ряды украинской армии, в частности, смогут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей, заключил он.