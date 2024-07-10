Украину поставили на «необратимый путь» в сторону НАТО Reuters: НАТО продолжит поддержку Киева на пути в Альянс

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

Украина встала на «необратимый путь к полной евро-атлантической интеграции, включая членство в НАТО», пишет Reuters. По данным источника, Альянс продолжит поддержку Киева. Соответствующее заявление содержится в последнем проекте декларации.

Тем не менее некоторые члены Альянса хотят, чтобы военный блок ясно дал понять, что Украина движется в сторону НАТО «необратимо», и стремятся к тому, чтобы в заявлении на саммите были высказаны положения, выходящие за рамки прошлогоднего обещания Альянса о том, что «будущее Украины — в НАТО», — говорится в статье.

В готовящемся проекте декларации по итогам саммита отмечалось, что объединение направит Киеву приглашение о членстве, когда союзники согласятся, а украинская сторона выполнит условия. При этом в НАТО заявили, что согласия по вопросу приема Украины до сих по нет. Речь идет лишь о приближении страны к военному блоку.

Ранее стало известно о намерении стран НАТО выделить Украине в 2025 году €40 млрд на противодействие России. В администрации президента США Джо Байдена отметили, что об этом решении будет объявлено на саммите Альянса, который пройдет в Вашингтоне.