Украина стала второй в Европе по смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bcb31aa6-fc13-11ea-b03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

Украина вышла на второе место среди стран Европы по суточному приросту жертв коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Умершими от недуга за минувшие 24 часа стали 26 граждан страны. Общее число погибших во время пандемии в Незалежной составляет 3 583.

На первой строчке РФ, где за последние сутки от COVID-19 скончался 71 человек, на третьем — Румыния, где от инфекции умерли 23 жителя, передаёт портал «Українські Новини». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что прирост новых случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца. За минувшие 24 часа в мегаполисе коронавирусная инфекция нового типа подтверждена у 915 граждан. Больше случаев заражения (1081) фиксировали в городе 22 июня, передаёт оперативный штаб столицы 21 сентября.

В общей сложности медики выявили 6196 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 регионах. Из них 1589 — без проявления клинических симптомов.