Украина считает слова Лукашенко на митинге провокационными

https://static.news.ru/photo/ec69a59a-dfd4-11ea-81a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Офис президента Украины прокомментировал заявления президента Белоруссии о том, что украинские власти «приказывают» провести новые выборы в республике. Слова главы государства в Киеве считают провокацией.

Там отметили, что Украина уважает политические и географические границы государств, не вмешиваясь в решение вопросов о выборах в них. Недоверие собственных граждан нельзя заглушить ссылкой на соседнюю страну, говорится на сайте украинского лидера.

Межгосударственные отношения — это прежде всего корректность и взвешенность публичных формулировок. <...> Однако сегодня в Минске практически официально прозвучало, что якобы руководство Украины «приказывает» провести новые выборы в Беларуси. Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательная провокационная поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются сугубо Беларуси и внутренней недоверия? — подчёркивается в заявлении.

В офисе украинского президента отметили, что освобождение бойцов ЧВК «Вагнера» показало, что историческая близость соседей и принцип взаимной помощи для Минска ничего не стоит.

Единственное, что хотелось бы действительно сказать белорусскому государству, это — уважайте право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу. И на политическую зрелость. От этого будет зависеть не только будущее Беларуси, но и будущее многих людей, включая любыми политиками, — заключили там.

На митинге в свою поддержку Лукашенко заявил, что Украина, Литва, Латвия и Польша приказывают власти страны провести новое голосование, однако делать этого нельзя.

Как писал NEWS.ru, 29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливым решение властей Белоруссии о передаче силовиков России.