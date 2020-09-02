Украина призвала ввести санкции против РФ из-за ситуации с Навальным

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Украинский МИД призвал ввести санкции против российского правительства в связи с обнародованием правительством ФРГ результатов токсикологических анализов оппозиционера Алексея Навального.

Ранее правительство ФРГ заявило, что оппозиционер Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Исследование провёл институт бундесвера, который имеет сертификацию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Убеждены, что международное сообщество должно отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что только ограничительные меры заставят Россию соблюдать права человека.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. За это время российские медики выявили у пациента нарушение углеводного обмена и панкреатит. При этом они заявили, что не нашли следов ядов в его организме.

Утром 22 августа Навального спецбортом доставили в университетскую клинику Charité в Берлине. 24 августа немецкие медики сообщили, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как писал NEWS.ru, фракции правящего блока партий ХДС/ХСС в бундестаге не исключают возможность санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. При этом заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер призвала отделять ситуацию с Навальным от строительства «Северного потока — 2».