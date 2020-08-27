Украина приостановила все контакты с Белоруссией

https://static.news.ru/photo/53c21402-e8a4-11ea-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: UkrEmbMinsk/facebook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев приостановил все контакты с Минском. Их возобновят, когда они не будут нести репутационные потери.

Он отметил, что в последний раз президент страны общался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до выборов в РБ. Сейчас они не контактируют и не планируют этого делать.

Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены, — сказал он в эфире телеканала «1+1».

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский заявил, что не желает белорусам повторения украинских событий 2014 года. Он уверен, что властям и обществу ещё не поздно начать диалог.