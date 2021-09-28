Украина потребовала от России «убраться» из Крыма

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Глава партии «Свободные избиратели» Хуберт Айвангер может получить штраф в €50 тысяч за то, что он преждевременно опубликовал информацию о возможных результатах выборов в бундестаг. Политик должен объяснить свой поступок до 15 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Business Insider.

Лидеру центристской партии в ФРГ «Свободные избиратели» Хуберту Айвангеру грозит штраф в размере €50 тысяч, если он не объяснит публикацию в своём Twitter прогноза победителей на выборах в немецкий парламент....