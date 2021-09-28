Украина потребовала от России «убраться» из Крыма

Украина призвала Россию покинуть полуостров Крым. Такая реакция на российский пост о регионе последовала в официальном Twitter-аккаунте украинского государства.
Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда, — говорится в опубликованном сообщении.
Перед этим РФ в своём официальном аккаунте разместила пост о крымской природе.
Официальный аккаунт Украины в Twitter был создан в 2016 году сотрудниками администрации президента Петра Порошенко.
Ранее стало известно, что мэрия Киева в сотрудничестве с посольством ФРГ собираются открыть памятный знак в честь коллаборациониста Владимира Багазии, который был бургомистром города во время оккупации его немцами в годы Великой Отечественной войны.