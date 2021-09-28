16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

Украина потребовала от России «убраться» из Крыма

21:06, 28 сентября 2021
Украина потребовала от России «убраться» из Крыма Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Украина призвала Россию покинуть полуостров Крым. Такая реакция на российский пост о регионе последовала в официальном Twitter-аккаунте украинского государства.

Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда, — говорится в опубликованном сообщении.

Перед этим РФ в своём официальном аккаунте разместила пост о крымской природе.

Официальный аккаунт Украины в Twitter был создан в 2016 году сотрудниками администрации президента Петра Порошенко.

Ранее стало известно, что мэрия Киева в сотрудничестве с посольством ФРГ собираются открыть памятный знак в честь коллаборациониста Владимира Багазии, который был бургомистром города во время оккупации его немцами в годы Великой Отечественной войны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео