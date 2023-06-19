Украина попросила ЕС удвоить поставки электроэнергии Министр энергетики Швеции Буш: Украина попросила ЕС удвоить поставки электроэнергии

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Украина обратилась к Европейскому союзу (ЕС) с просьбой удвоить текущий объем поставки электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на министра энергетики Швеции Эббу Буш. Она отметила, что для поддержания стабильности украинской электросети поставки необходимо увеличить с нынешних тысячи мегаватт до двух тысяч мегаватт.

Я хочу вернуться к украинскому запросу. Украина запросила нас о поставках 2 тыс. МВт в энергосистему Украины. Сейчас они получают порядка 1 тыс. МВт, это половина, — заявила шведский министр.

Эбба Буш отметила, что ЕС временно увеличивал объем поставок электроэнергии Киеву после инцидента с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в целях предотвращения сбоя в украинской сети.

Министр также призвала страны ЕС не препятствовать реформе энергетического рынка Евросоюза. Она уточнила, что ЕС сможет обеспечивать Киев электроэнергией только при условии, что его собственная энергосистема функционирует надежно.

Ранее нацкомиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины предложила увеличить тариф на электроэнергию для граждан. Тарифы могут подняться в два раза. По предложению НКРЭКУ, увеличение цен будет происходить в рамках «первого этапа корректировки цен на электрическую энергию». Регулятор утверждает, что такие изменения будут способствовать улучшению финансового положения государственных компаний и приблизят текущий механизм к более сбалансированному состоянию.