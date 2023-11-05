Украина перейдет на контрактную армию Глава Минобороны Украины подписал указ о переходе страны на контрактную армию

Фото: МО Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал указ об утверждении концепции военной кадровой политики страны до 2028 года, сообщает пресс-служба украинского ведомства. Отмечается, что одним из основных пунктов станет переход государства на контрактную службу.

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста, — сказано в публикации.

Также сообщается, что на Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом. Кроме того, в рамках новой концепции предполагается расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств — членов НАТО и ЕС. Среди нововведений новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также равные возможности для мужчин и женщин в ВСУ.

Кадровые перестановки в украинском военном руководстве продолжаются несколько месяцев. Так, в сентябре Зеленский отстранил Алексея Резникова, занимавшего пост министра обороны. Глава государства объяснил решение тем, что ведомству необходимы «новые подходы и форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». На место Резникова пришел глава Фонда госимущества Рустем Умеров.