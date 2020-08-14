Украина оказалась на грани второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/d2858e24-de34-11ea-9e16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина продолжает фиксировать антирекорды по количеству новых заражений коронавирусом. В связи с резким ухудшением ситуации необходимо усилить информирование населения о способах противодействия распространению COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что страна находится на грани второй волны эпидемии.

На очередном селекторном совещании глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей.

По данным «Интерфакса», накануне, 13 августа, на Украине коронавирус подтвердили у 1732 граждан. На утро 14 августа общее число заболевших составило 87 872 человека. При этом из них 46 797 выздоровели, а 2011 умерли. Сейчас в стране заболевшими числятся 39 064 человека, что на 1132 больше, чем днём ранее.

Ранее, как писал NEWS.ru, о второй волне COVID-19 заговорили в Чехии и Словакии.