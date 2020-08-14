Украина оказалась на грани второй волны коронавируса

Украина продолжает фиксировать антирекорды по количеству новых заражений коронавирусом. В связи с резким ухудшением ситуации необходимо усилить информирование населения о способах противодействия распространению COVID-19, заявил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что страна находится на грани второй волны эпидемии.
На очередном селекторном совещании глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей.
По данным «Интерфакса», накануне, 13 августа, на Украине коронавирус
Ранее, как писал NEWS.ru, о второй волне COVID-19 заговорили в Чехии и Словакии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен