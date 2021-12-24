Украина начала собственное производство беспилотников Bayraktar

На Украине запущено собственное производство беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Ранее страна закупала их у Турции. Об этом рассказал в интервью изданию «Фокус» глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Мы расширяем наше сотрудничество с Турцией. Всё началось с поставок Bayraktar, а сейчас запущено их производство уже на Украине, — заявил он.

По словам Ермака, локализация производства достигла высокой степени, на Украине изготавливаются в том числе и двигатели для БПЛА.

Киев впервые приобрёл у Турции дроны Bayraktar в 2019 году. БПЛА обладают системой лазерного наведения, они могут нести до четырёх ракет и поражают цели на расстоянии до восьми километров.

26 октября 2021 года Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Он отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР.