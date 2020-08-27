Украина досрочно закрыла границу для иностранцев из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/33fdb54a-e89f-11ea-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что граница страны для иностранцев будет закрыта 28 августа. Ранее на заседании кабмина было принято решение о закрытии КПП 29 августа.

Такое решение было принято на новом, внеочередном заседании правительства, рассказал политик в Facebook.

Во время внеочередного заседания учли замечания граждан, полученные за последние сутки, и внесли соответствующие изменения в постановление, — отметил Шмыгаль.

Границу откроют только 28 сентября. Премьер добавил, что люди с разрешением на работу на Украине, транзитные туристы (необходимо документально подтвердить выезд в течение трёх суток), студенты и военные могут попасть на территорию страны при наличии страхового полиса. Также запрет не распространяется на членов и глав официальных делегаций других стран, сотрудников международных организаций и их сопровождающих.

Без страховки на территорию Украины могут попасть только люди, постоянно или временно живущие в стране, беженцы, дипломаты, сотрудники представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине, и члены их семей, инструкторы вооружённых сил членов НАТО и программы «Партнёрство во имя мира», которые принимают участие в мероприятиях по подготовке подразделений украинской армии или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Как писал NEWS.ru, Шмыгаль ранее объяснил данную меру стремлением Киева защитить сограждан и проявить ответственность перед зарубежными партнёрами.