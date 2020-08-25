Власти Украины хотят закрыть границы страны до конца сентября

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В правительстве Украины планируют временно закрыть границы страны из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан, — цитирует главу кабмина РИА Новости.

Шмыгаль объяснил данную меру стремлением Киева защитить сограждан и проявить ответственность перед зарубежными партнёрами. Он добавил, что при ограничении въезда в страну исключения будут сделаны для лиц, имеющих разрешение на проживание, членов международных и гуманитарных миссий и ряда других категорий иностранцев.

Согласно данным Минздрава Украины, в стране выявлено более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом. За время пандемии скончались более 2,3 тысячи человек, выздоровели более 53,4 тысячи. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация сложилась в Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Ранее NEWS.ru, писал, что правительство Украины планирует продлить карантин до 1 ноября. Президент страны Владимир Зеленский поддержал кабмин, отметив, что это не должно негативно отразиться на малом и среднем бизнесе.