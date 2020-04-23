Ухаживавшая за Джонсоном медсестра назвала его «очередным пациентом»

https://static.news.ru/photo/dbf0e1b4-8549-11ea-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон Фото: Xinhua/Global Look Press

Медсестра из Новой Зеландии Дженни Макги, ухаживавшая за британским премьером Борисом Джонсоном во время его госпитализации, рассказала, что видела в политике «просто ещё одного пациента». По словам женщины, глава кабмина Великобритании получал такое же лечение, как и другие заражённые коронавирусом.

По словам Макги, самым тяжёлым моментом нахождения Джонсона в больнице стал большой интерес со стороны средств массовой информации.

Он был просто ещё одним пациентом, для которого мы старались сделать всё возможное, так что это была обычная работа. Это был просто ещё один день на службе, — заявила медсестра.

При выписке из госпиталя 12 апреля Борис Джонсон поблагодарил сотрудников Национальной службы здравоохранения, спасших его жизнь. Политик признался, что едва не умер от COVID-19, писал NEWS.ru.

Борис Джонсон пока не вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании, его временно заменяет министр иностранных дел Доминик Рааб.