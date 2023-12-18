Угроза технической рецессии нависла над европейской страной Bloomberg: экономисты прогнозируют техническую рецессию в Великобритании

Вероятность технической рецессии растет в Великобритании из-за угрозы понижения оценок валового внутреннего продукта (ВВП), сообщает Bloomberg. Хотя первоначальные оценки ВВП показали нулевой рост, розничные продажи с тех пор оказались слабее, чем предполагалось ранее, отмечает агентство.

Обновленные данные с оценкой ВВП будут опубликованы в грядущую пятницу. Низкого уровня розничных продаж в Великобритании может быть достаточно для того, чтобы сбросить пару десятых процентного пункта с роста ВВП. Даже такое незначительное понижение может привести к технической рецессии — двум поквартальным снижениям ВВП, происходящим подряд.

Большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, уверены, что первоначальная оценка ВВП не изменится. Но есть и те, кто не согласен с таким мнением. В частности, старший экономист Bloomberg Economics Дэн Хэнсон видит предпосылки к понижению прогноза.

Национальная статистическая служба Великобритании, скорее всего, подтвердит, что ВВП в третьем квартале стагнировал, но мы считаем, что существует некоторый риск пересмотра данных в меньшую сторону. Первая оценка показала, что ВВП упал, но не настолько, чтобы сбить округление, и с тех пор данные по розничным продажам были пересмотрены в сторону понижения. Для того чтобы ВВП упал на 0,1%, аналитика не потребуется найти еще больше слабых мест, — сказал он.