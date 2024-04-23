«Угодить хозяину»: КПРФ нашла виновных в закрытии музея Ленина в Финляндии Депутат Арефьев обвинил США в закрытии музея Ленина в Финляндии

Закрытие музея Владимира Ленина в Финляндии стало не только очередным недружественным шагом по отношению к России, но и попыткой исказить историю, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, ответственность за это несут США, прекращение работы учреждения стало попыткой Хельсинки угодить Вашингтону.

Это еще один недружественный шаг наших соседей по отношении к нам. Этих шагов уже было достаточно много, а теперь начинают уничтожать историю, искажать ее. Это означает, что разрыв отношений между Финляндией и Россией будет длительным. Они хотят стереть даже те светлые пятна, которые были у нас в истории, и оставить только черные, — пояснил эксперт.

Афанасьев выразил уверенность, что Финляндия состоит в рабских отношениях с США и выполняет любые указания оттуда, в том числе по ликвидации отношений с соседними государствами. По его мнению, сами финны не придерживаются такой же позиции, что и власти.

Я не думаю, что граждане Финляндии такого же мнения. Это проказы их правительства, так же, как и в Латвии, где народ за Россию, а правительство уже 30 лет хлопочет против того, что хотят люди, — добавил он.

В заключение специалист констатировал, что данная стратегия Хельсинки не принесет стране ничего хорошо, а рано или поздно придется восстановить все памятники. Афанасьев подчеркнул, что финны заставят вернуть историческую правду, ведь заменить ее ложными ценностями будет невозможно.

Ранее стало известно, что в Финляндии снесли последний памятник Ленину. Монумент постоянно подвергался вандализму, а после объявления военной операции на Украине местные жители потребовали снести статую.