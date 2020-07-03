Учёный раскрыл причины низкой смертности от коронавируса в ФРГ

https://static.news.ru/photo/a3c6487e-bde8-11ea-8521-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcel Kusch/dpa/Global Look Press

Уровень смертности от COVID-19 в Германии является одним из самых низких в мире — 108 летальных исходов на 1 млн человек. Профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» в Берлине и Гарвардского университета Тобиас Курт назвал причины, по которым ФРГ удалось избежать высокой смертности.

У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили её ещё сильнее, — сказал учёный в интервью РБК.

Он также отметил, что властям страны удалось на начальной стадии быстро снизить темпы распространения инфекции и тем самым предотвратить заражения пожилых людей.

В качестве ещё одной причины низкой смертности от COVID-19 в ФРГ профессор назвал особенности устройства общества и культуры страны. Курт пояснил, что в Германии несколько поколений одной семьи живут вместе гораздо реже, чем, например, в странах на юге Европы.

Говоря о возможности второй волны коронавируса в Германии, профессор отметил, что её угроза возрастает по мере возобновления экономической активности ЕС. Однако новой вспышки заболевания можно избежать, если власти страны будут повсеместно проводить тестирование, выявлять и изолировать заразившихся, а также будут готовы ввести карантин в ряде регионов.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии зафиксировано 196 370 случаев инфицирования COVID-19. Скончались 9004 человека, 179 800 выздоровели.

Как писал NEWS.ru, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что коронавирус никуда не исчезнет, пока не будет создана вакцина. Она призвала региональные власти тщательно отслеживать ситуацию и продолжать работу по борьбе со вспышками инфекции.

Во всём мире выявлено более 11 млн случаев заражения коронавирусом. Первое место по уровню заболеваемости занимают США (более 2,7 млн заразившихся), второе — Бразилия (около 1,5 млн).

Россия находится на третьем месте. Согласно последним данным, на территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.