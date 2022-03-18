У телеканала RT отозвали лицензию на вещание в Великобритании

Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT (Russia Today) на вещание в Великобритании. Согласно его заявлению, решение вступило в силу немедленно, передаёт ТАСС.

Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании, решение вступает в силу немедленно, — сообщили в Ofcom.

В RT это решение назвали политическим.

Призывы «разобраться» с телеканалом RT в Великобритании звучали ещё в феврале. Тогда с просьбой к медиарегулятору Ofcom пересмотреть решение о выдаче лицензии RT обратилась министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединённого Королевства Надин Доррис.

Ранее вещание телеканала Russia Today было приостановлено в Австралии и Канаде, также был заблокирован RT DE в Германии. В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются.

11 марта представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.