У телеканала RT отозвали лицензию на вещание в Великобритании
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
11:23, 18 марта 2022
Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT (Russia Today) на вещание в Великобритании. Согласно его заявлению, решение вступило в силу немедленно, передаёт ТАСС.
Мы отозвали лицензию RT на вещание в Великобритании, решение вступает в силу немедленно,— сообщили в Ofcom.
В RT это решение назвали политическим.
Призывы «разобраться» с телеканалом RT в Великобритании звучали ещё в феврале. Тогда с просьбой к медиарегулятору Ofcom пересмотреть решение о выдаче лицензии RT обратилась министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединённого Королевства Надин Доррис.
Ранее вещание телеканала Russia Today было приостановлено в Австралии и Канаде, также был заблокирован RT DE в Германии. В ответ российский МИД принял санкции в отношении Deutsche Welle. Согласно им Москва прекратит вещание Deutsche Welle в РФ, а аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого издания аннулируются.
11 марта представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.