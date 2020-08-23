У министра по делам молодёжи и спорта Болгарии выявили COVID

https://static.news.ru/photo/60996fa6-e55a-11ea-9207-fa163e074e61_660.jpg Фото: Красен Кралев/facebook.com

Глава Министерства по делам молодёжи и спорта Болгарии Красен Кралев сдал тест на новую коронавирусную инфекцию. Результат оказался положительным.

Министр по делам молодёжи и спорта Красен Кралев дал положительную пробу на коронавирус после сделанного ПЦР-теста, — сообщили в пресс-центре ведомства.

Кралев находится на домашнем карантине. У него наблюдаются лёгкие симптомы, поэтому медицинское наблюдение не требуется.

В министерстве отметили, что Кралев в отпуске и в последнее время не контактировал с сотрудниками министерства и членами правительства, передаёт ТАСС.

Вспышку нового коронавируса ВОЗ объявила пандемией 11 марта. В настоящее время в мире насчитывается более 22, 9 млн случаев заражения, более 799 тыс. человек скончались. Сейчас Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США, где более 5 млн заболевших, на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия, где коронавирусом болеют более 3 млн человек.

Как писал NEWS.ru, бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли. Он уверен, что перед этим пройдёт три волны заражений.