У главнокомандующего ВСУ обнаружен коронавирус

https://static.news.ru/photo/0f943688-f36d-11ea-b978-fa163e074e61_660.jpg Руслан Хомчак Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Как сообщили в Минобороны страны, он получил положительный тест на COVID-19 и ушёл на самоизоляцию.

Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник рассказал «Укринформ», что состояние здоровья Хомчака удовлетворительное, он выполняет все рекомендации Минздрава и военных медиков.

Высокопоставленный источник в военном ведомстве отметил, что ещё несколько дней назад главнокомандующий ВСУ был на работе «и выглядел абсолютно здоровым человеком», пишет издание «Сегодня».

Руслан Хомчак назначен главнокомандующим ВСУ в марте 2020 года. До этого он в течение года руководил Генеральным штабом страны.

В настоящее время на Украине зафиксировано 145 612 случаев заражения COVID-19, 3023 человека скончались. За минувшие сутки выявлено 2582 заражённых коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса на планете 10 сентября превысило 900 тысяч. От смертоносной заразы умерли 900 079 человек. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, лидером по числу летальных исходов остаются США (190 649). Далее следуют Бразилия (127 464) и Индия (73 890).

С начала вспышки коронавируса в мире вылечились 18 606 083 человека, а число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.