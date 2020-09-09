Жертвами коронавируса в мире стали 900 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/46031f56-f2f3-11ea-af12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число жертв коронавируса на планете 10 сентября превысило 900 тысяч. От смертоносной заразы умерли 900 079 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, лидером по числу летальных исходов остаются США (190 649). Далее следуют Бразилия (127 464) и Индия (73 890).

С начала вспышки коронавируса в мире вылечились 18 606 083 человека, а число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Индия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. В Бразилии заболевших зарегистрировано 4,13 млн человек, тогда как в Индии стало 4 204 613 случая. Первое место по количеству заболевших по-прежнему у США. Там зарегистрировано более 6,2 млн случаев заражения.