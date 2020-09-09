Жертвами коронавируса в мире стали 900 тысяч человек

Число жертв коронавируса на планете 10 сентября превысило 900 тысяч. От смертоносной заразы умерли 900 079 человек.
Об этом
С начала вспышки коронавируса в мире вылечились 18 606 083 человека, а число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Индия вышла на второе место по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. В Бразилии заболевших зарегистрировано 4,13 млн человек, тогда как в Индии стало 4 204 613 случая. Первое место по количеству заболевших по-прежнему у США. Там зарегистрировано более 6,2 млн случаев заражения.
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