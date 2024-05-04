Тысячи отравленных книг нашли в библиотеках по всей Европе В Германии и Франции изъяли тысячи пропитанных мышьяком книг XIX века

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Тысячи пропитанных мышьяком книг изъяли из библиотек Европы за последние несколько недель, сообщает телеканал Europe 1. Речь идет об изданиях XIX века с зелеными обложками, при изготовлении которых использовалось опасное вещество. В частности, подобные книги были найдены в библиотеках Германии и Франции.

Сотрудник национальной и университетской библиотеки Страсбурга Жером Швейцер пояснил, что книги с зелеными обложками начали появляться в 1840-х годах. По его словам, на некоторые из изданий были надеты переплеты для сохранности.

В 1840-х годах книги с зелеными обложками вошли в моду, и для изготовления зеленого пигмента использовался мышьяк — продукт, который опасен при вдыхании. <...> Придется раскрывать каждую книгу, чтобы понять, есть ли у нее такая обложка, — сказал Швейцер.

Он добавил, что на проверку всех обложек могут уйти месяцы, поскольку в библиотеке хранятся сотни тысяч книг XIX века. По его словам, при обнаружении опасного издания сначала его сохраняют в электронном виде, после чего помещают для хранения в герметичный ящик.

Ранее американский обозреватель Рейчел Донадио заявила, что за несколько лет из библиотек Европы выкрали более 170 редких изданий русских писателей, в основном Александра Пушкина и Николая Гоголя. По ее сведениям, в преступлении подозревают группу граждан из Грузии, которые, предположительно, заменяли оригинальные экземпляры на копии. Журналистка подчеркнула, что стоимость каждой книги может варьироваться от десятков до сотен тысяч долларов.