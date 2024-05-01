Европейские библиотеки «растеряли» Пушкина и Гоголя NYT: более 170 редких изданий русских классиков выкрали из европейских библиотек

Фото: Li Jing/XinHua/Global Look Press

За несколько лет из библиотек Европы выкрали более 170 редких изданий русских писателей, в основном Александра Пушкина и Николая Гоголя, сообщает обозреватель The New York Times Рейчел Донадио. По ее данным, в преступлении подозревают группу граждан Грузии, которые, предположительно, заменяли оригинальные экземпляры на копии.

С 2022 года, по данным Европола, более 170 книг стоимостью более $2,6 миллиона исчезли. <...> Больше всего пострадала библиотека Варшавского университета, пропало 78 книг, — выяснила Донадио.

Как пишет журналистка, стоимость каждой отдельной книги может варьироваться от десятков до сотен тысяч долларов. Помимо Польши издания подменили в библиотеках Риги, Вильнюса, Берлина, Мюнхена, Хельсинки, Парижа и Женевы.

Донадио уточнила, что в рамках расследования краж было задержано девять граждан Грузии. По информации Европола, фигуранты сбыли часть книг на аукционах в Петербурге и Москве, что ставит под сомнение возможность вернуть ценные экземпляры в библиотеки.

Ранее ученые обнаружили утерянные тома братьев Гримм в библиотеке польского Университета Адама Мицкевича. Речь идет о 27 книгах с рукописными заметками Якоба и Вильгельма Гримм. Тома считались утерянными в годы Второй мировой войны.

Благодаря рукописным заметкам Гримм ученые смогут узнать, как писались их знаменитые рассказы, в том числе «Гензель и Гретель». В исследовании примут участие немецкие и польские специалисты.