Тысячи онлайн-казино заблокировали на Украине На Украине заблокировали более 2,5 тысячи сайтов с азартными играми

Более 2,5 тысячи сайтов с азартными играми заблокировали на Украине, сообщили в офисе генпрокурора страны. Ранее Верховная рада в первом чтении одобрила законопроект об усилении контроля за данным направлением.

По результатам направленных правоохранителям рекомендаций по блокированию противоправных ресурсов заблокировано более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали проведение азартных игр, — говорится в сообщении.

Там отметили, что на апрель 2024 года возбуждено более 450 уголовных дел по факту незаконной организации азартных игр. Обвинения предъявлены 21 человеку. В 2023 году по аналогичным признакам были зафиксированы 169 правонарушений, обвинения предъявили 74 фигурантам.

Принятый украинским парламентом законопроект предусматривает ограничение рекламы, а также вводит меры по противодействию запрещенным азартным играм в интернете. Кроме того, документ предполагает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий в стране работу онлайн-казино. Таким образом он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны, которое среди прочего предусматривает ограничение рекламы азартных игр и установку лимитов по депозитам.