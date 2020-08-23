Трое депутатов Верховной рады от «Слуги народа» заболели COVID-19

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Три депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» заразились новой коронавирусной инфекцией, сообщила замглавы фракции и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

У нас сейчас три народных депутата в нашей фракции больны COVID-19. Я уверена, что есть случаи и в семьях, — отметила Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По её словам, депутат, заболевшие COVID-19, не смогут принять участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости страны, которое отмечается 24 августа.

Имена заболевших не раскрываются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны коронавируса. Глава государства потребовал от чиновников и глав областных администраций объяснять гражданам важность мер личной защиты, соблюдения правил социального дистанцирования и сокращения визитов в места скопления людей.

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заразилась коронавирусной инфекцией. Вместе с ней COVID-19 заболели её дочь Евгения с мужем Артуром Чечеткиным. Состояние 59-летнего политика оценивается как тяжёлое.