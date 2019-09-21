https://static.news.ru/photo/69b81398-dc83-11e9-8363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд вынес двоим жителям административное наказание в виде предупреждения за демонстрацию символики СССР 9 мая 2019 года в Риге и в Даугавпилсе.

9 мая в Даугавпилсе один человек ездил на мотоцикле с прикрепленным к нему флагом СССР, а другой вышел с советским флагом на улицу. Кроме того, в латвийской столице оштрафовали человека, который 9 мая находился у памятника Победы в майке с серпом и молотом, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, киевская полиция задержала женщину, которая пыталась пройти в шествии «Бессмертного полка» с георгиевской лентой. В руках она держала портрет Иосифа Сталина.