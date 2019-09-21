Суд вынес двоим жителям административное наказание в виде предупреждения за демонстрацию символики СССР 9 мая 2019 года в Риге и в Даугавпилсе.
9 мая в Даугавпилсе один человек ездил на мотоцикле с прикрепленным к нему флагом СССР, а другой вышел с советским флагом на улицу. Кроме того, в латвийской столице оштрафовали человека, который 9 мая находился у памятника Победы в майке с серпом и молотом, передаёт
Как писал News.ru, киевская полиция задержала женщину, которая пыталась пройти в шествии «Бессмертного полка» с георгиевской лентой. В руках она держала портрет Иосифа Сталина.