Изгнание торгующих из храма войны: ЕС режет параллельный импорт в РФ Евросоюз впервые ввел вторичные экстерриториальные санкции, и сразу против России. Но остается вопрос, а сможет ли Брюссель их соблюсти

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Европейский союз впервые инициирует пакет вторичных санкций, как ранее это сделали США, чтобы лишить Москву возможности обходить прямые санкции против РФ, ведя дела через третьи страны (например, путем параллельного импорта). Это означает пересечение Евросоюзом определенного водораздела, потому что впервые с начала украинского кризиса Брюссель готов наказывать физических и юридических лиц из стран, не входящих в Евросоюз. NEWS.ru выяснил, что это может означать для экономики РФ, которая до сих пор была довольно устойчива к внешним ограничениям.

Практику введения вторичных экстерриториальных санкций — то есть воздействия на субъекты экономической деятельности не из страны, которую наказывают, а из стран своих или нейтральных, за неприсоединение к санкциям — широко применяют Соединенные Штаты, однако для Евросоюза такой шаг стал беспрецедентным. Ведь раньше Евросоюз относился к подобной «технологии» негативно, полагая, что нельзя наказывать нейтральные к российско-украинскому конфликту страны и компании за неучастие в каком-либо из лагерей.

Это показывает, что европейцы критически обеспокоились эскалацией военных действий на Украине. Даже восемь уже введенных пакетов санкций против РФ не привели к обрушению ее экономики. Субъекты экономической деятельности в России, которым перекрыт кислород на Западе, находят альтернативные варианты благодаря наличию связей в третьих странах, что лишает западные санкции необходимой «герметичности».

Теперь, по идее, от сотрудничества с РФ могут начать отказываться даже в до сих пор благорасположенных к ней странах, например в Казахстане, где готовы согласиться, в частности, с требование ЕС о введении потолка цен при покупке российской нефти. Еще до восьмого раунда санкций, в июне, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался нарушать санкции Запада против РФ. Позднее Народный банк Казахстана (Халык банк) перестал принимать карты российской платежной системы «Мир», чтобы в ЕС и США это не расценили как помощь в обходе санкций. Также от «Мира» стали отказываться узбекские и турецкие банки.

Конкретно европейские вторичные санкции подразумевают замораживание активов компаний-нарушителей из-за пределов ЕС и запрет физическим лицам на въезд в Евросоюз. Но в Брюсселе не исключают и ужесточения мер по соблюдению санкций: например, что активы нарушителей будут не просто замораживаться, а конфисковываться. Есть предложения затем направлять «конфискат» на программы помощи по восстановлению украинской экономики после завершения военных действий.

В дальнейшем Евросоюз может объявить нелегальными любые финансовые транзакции, в которых хотя бы в одном из звеньев цепочки будут значиться граждане РФ или российские юридические лица. Для этого даже не понадобится изобретать новые санкции, достаточно будет механически распространить на такие финансовые операции действие существующих законов по борьбе с отмыванием денег и противодействию коррупции.

Вторичные санкции ЕС будут работать и в обратную сторону — под них могут подпасть те европейские компании, которые закупают товары в России и ввозят их в Европу через третьи страны, «переклеивая этикетки» во время транзита, чтобы скрыть страну происхождения товара.

Необходимость занести дамоклов меч даже над собственными гражданами и юрлицами в Брюсселе обосновывают тем, что любая торговля с Россией, неважно по каким каналам, напрямую или через посредников, помогает Москве финансировать свою военную машину и тем самым подрывать усилия демократических стран по поддержке Украины.

Фото: Arnulf Hettric/imago-images.de/Global Look Press

Теперь мы сможем составлять списки тех частных лиц и компаний, которые пытаются обойти [первичные] санкции. К примеру, тех, кто закупает товары в Евросоюзе, вывозит их в третьи страны и оттуда поставляет в Россию, — обещает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Впрочем, на данный момент европейские вторичные санкции все-таки мягче американских. Введенные Евросоюзом ограничения направлены только против компаний, которые будут помогать гражданам европейских стран вести дела с российскими партнерами. При этом из-под вторичных санкций пока выведены неевропейские компании, если они торгуют с РФ напрямую, не используя какие-то промежуточные звенья в странах Евросоюза. Однако никто не может запретить Брюсселю сделать в будущем еще один шаг и подвести под вторичные санкции и такие компании, как это уже сделали США.

Кстати, сейчас в Вашингтоне некоторые политики угрожают ввести вторичные санкции даже в отношении своего традиционного союзника Саудовской Аравии, которая с прошлой недели сократила добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки и тем самым косвенно помогла наполнению российского бюджета (цена нефти выросла в результате почти до $99 за баррель с $85 в начале октября). Председатель комитета по международным отношениям конгресса Роберт Мендес во вторник заявил, что будет голосовать против новых продаж оружия и сотрудничества в сфере безопасности с Эр-Риядом.

Невозможно в нынешнем конфликте сидеть сразу на двух стульях. Либо вы поддерживаете остальной свободный мир <...>, либо вы поддерживаете другую сторону, — заявил сенатор.

Впрочем, даже новыми мерами властям ЕС все равно не удастся полностью законопатить все форточки, через которые российские и нероссийские компании ведут совместный бизнес. Голь на выдумки хитра, сказал NEWS.ru экономист Никита Масленников.

Почти наверняка полностью загерметизировать экономику санкциями у Запада не вышло даже с Ираном, они как продавали нефть до санкций, так и продолжили ее продавать после тем же китайцам. Россия же имеет на порядок больше лазеек, чтобы выстраивать всевозможные серые схемы, и тот же Китай нам в помощь. Тут важно понимать, что новые санкции Евросоюза будут иметь отложенный характер, потому что запрет касается только торговых операций, которые будут совершаться после их официального запуска, а все контракты, заключенные ранее, под них не подпадают. Это касается как экспорта нефти, так и параллельного импорта. Те товары, которые на данный момент уже закуплены, находятся в пути или на складах, под вторичные санкции не подпадают. Да и полностью перекрыть эти каналы не получится: просто ввозить их в Россию будут не через одну транзитную страну, а через две. Это, несомненно, сделает товары для конечного потребителя дороже, но не лишит к ним доступа полностью. В ЕС это тоже отлично понимают, поэтому задачей экстерриториальных санкций является просто создать для игроков российской экономики как можно больше неудобств, а для их контрагентов — подвесить дамоклов меч и отбить желание ставить на себе эксперименты — пронесет или нет. Никита Масленников ведущий эксперт Института современного развития

Ведь даже власти США пока закрывают глаза на факты нарушения теми или иными американскими компаниями антироссийских санкций. Вопрос в том, окажутся ли европейцы более последовательными, чем американцы, в исполнении своих санкций или их объявление тоже будет носить характер скорее запугивания и психологического давления, чем каких-то реальных пунитивных воздействий, — но для этого надо дождаться хотя бы одного реального факта поимки нарушителя за руку.

Причем в числе нарушителей санкций могут оказаться не какие-то компании и частные лица, а целые страны, даже входящие в ЕС и НАТО. Так, в Будапеште не намерены отказываться от проекта строительства через территорию Венгрии трубопровода, по которому российская нефть будет экспортироваться в Сербию. Для самой Венгрии Евросоюз сделал исключение из санкций, чтобы «купить» голос Будапешта в поддержку их восьмого пакета.