Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского по ценам на газ

https://static.news.ru/photo/537d4a4e-cd73-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

По решению органа, который напрямую подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому, будет повышена цена на газ. Об этом в разговоре с журналистами рассказала политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По её словам, стоимость топлива вырастет на 7%. Как подчеркнула Тимошенко, у данного шага нет оснований.

Политик заявила, что с начала 2020 года на Украине рыночные цены на газ упали до $56 за тысячу кубометров. То есть стоимость снизилась в три раза.

Я не ожидала от Зеленского подобных решений, — сообщила Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский «передаёт» страну под контроль «международных финансовых спекулянтов», сказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина».

Она заметила, что помогает ему в этом президентская партия «Слуга народа», ставшая «послушным» инструментом.