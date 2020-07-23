Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского по ценам на газ

По решению органа, который напрямую подчиняется президенту Украины Владимиру Зеленскому, будет повышена цена на газ. Об этом в разговоре с журналистами рассказала политик, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
По её словам, стоимость топлива вырастет на 7%. Как подчеркнула Тимошенко, у данного шага нет оснований.
Политик заявила, что с начала 2020 года на Украине рыночные цены на газ упали до $56 за тысячу кубометров. То есть стоимость снизилась в три раза.
Я не ожидала от Зеленского подобных решений, — сообщила Тимошенко в эфире телеканала «112 Украина».
Как ранее писал NEWS.ru, Зеленский «передаёт» страну под контроль «международных финансовых спекулянтов», сказала лидер оппозиционной партии «Батькивщина».
Она заметила, что помогает ему в этом президентская партия «Слуга народа», ставшая «послушным» инструментом.