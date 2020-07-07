Тимошенко рассказала, как украинцев «жестоко обманули» на выборах

https://static.news.ru/photo/e1b93b7a-c0e8-11ea-a4f1-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На прошедших в прошлом году президентских выборах народ стал жертвой жестокого обмана, считает председатель фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Политик обратила внимание на проблему нехватки производимой в стране продукции и предположила, что в скором времени Украине придётся импортировать «вообще всё».

Мы завозим овощи, картофель, фрукты, хотя у нас уникальная земля, на которой можно всё выращивать, — заявила Тимошенко в интервью каналу «112 Украина».

Также она рассказала, что её команда сейчас занята разработкой подробного антикризисного плана, в котором по пунктам будет расписано, что нужно предпринимать в такой ситуации.

Мы готовимся к тому моменту, когда люди разберутся, как их жестоко обманули на прошлых президентских выборах, как поставили людей, которые являются марионетками — они несамостоятельные, — заключила политик.

В 2019 году на президентских выборах победил Владимир Зеленский. Согласно данным Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, уровень поддержки Зеленского и пропрезидентской партии «Слуга народа» (СН) устойчиво снижается.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Украины довели страну до грани распада и уничтожения. Об этом заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.