Тимошенко назвала «иллюзией» любой мирный договор с Россией Тимошенко: заключение любого мирного соглашения с Россией неприемлемо для Киева

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Юлия Тимошенко

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что заключение мирного соглашения с Россией неприемлемо для Киева. Такой договор является иллюзией, отметила она в беседе с The Daily Telegraph.

Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне, — уверена политик.

По ее мнению, Москва пытается затянуть конфликт, рассчитывая, что удастся усугубить противоречия между странами НАТО. Тимошенко призвала Альянс увеличить поставки вооружений Украине.

Депутата Рады спросили о том, не рискует ли Лондон своими поставками спровоцировать новую мировую войну. Киев и поддерживающие его страны, подчеркнула Тимошенко, «уже участвуют в третьей мировой войне».

Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: на текущий момент Запад делает ставку на продолжение войны. Он подчеркнул, что Вашингтон манипулирует Киевом, не позволяя украинским властям пойти на мировое соглашение.