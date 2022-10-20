Решение Шольца о спасении ФРГ привело Макрона в ярость The Telegraph: решение Шольца о выделении денег на энергетику без согласования с Парижем привело Макрона в ярость

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Олаф Шольц

Президент Франции Эммануэль Макрон пришел в ярость после того, как канцлер Германии Олаф Шольц решил выделить миллиарды евро на поддержку немецкой энергетики, пишет The Telegraph. Французского лидера привел в исступление тот факт, что правительство ФРГ направило €200 млрд на запуск схемы внутренней энергетической помощи без предварительных консультаций с партнерами по Евросоюзу, отметили в издании.

Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму €200 млрд без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также, что он отдает предпочтение американскому оружию, — сказано в публикации.

Из-за этого Макрону даже пришлось отменить запланированную встречу. По мнению автора статьи Генри Сэмюэла, это свидетельствует о внутренних разногласиях в ЕС.

Решение отложить традиционные правительственные консультации сигнализирует о растущем разрыве между государствами ЕС в энергетической и военной сферах, — написал Сэмюэл.

Пресс-секретарь Шольца, на которого сослались в издании, признал, что «есть ряд вопросов, по которым Париж и Берлин не могут достичь единой позиции».

Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости, — привели в газете слова собеседника из дипломатических кругов Франции.

Ранее профессор Уорского университета Марк Харрисон заявил, что к расколу Евросоюза в борьбе с Россией может привести приход к власти правых политиков. По его словам, в кризисные времена, которые сейчас переживает ЕС, расцветают популистские движения, которые и несут угрозу европейскому единству.