The Sun: Елизавета II разрешила семье «воевать» с ложью Гарри и Меган

https://static.news.ru/photo/bb5241fa-5524-11ea-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Королева Великобритании Елизавета II, кажется, дала зелёный свет монаршей семье на оспаривание любых слов принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет издание The Sun со ссылкой на придворных экспертов, её терпение в отношении парочки на исходе.

Последней каплей стало имя новорожденной дочери герцогов Сассекских. Одним из имён было Лилибет. Многие посчитали, что это дань уважения Елизавете II, которую так называли только члены семьи. Однако, по данным издания, королеву никто не предупредил, что девочку назовут так, хоть позднее пресса и писала, что это было сделано с её согласия.

Дело в том, что на похоронах принца Филиппа — супруга королевы — она положила на его гроб записку с именем Лилибет. По мнению экспертов, это было прощание с ним и с этим именем, так как больше никто так королеву не называет.

Теперь выясняется, что Гарри и Меган по собственной инициативе дали имя девочке, а королевский двор просто поставили перед фактом.

Елизавета II, вероятно, была не в восторге от этого, потому что разрешила семье нарушить принцип общения с прессой — «никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Подобный шаг можно расценивать как начало информационной войны с герцогами Сассекскими, считают журналисты.

Ранее эксперты сообщили об «огромном богатстве» Елизаветы II. Королева, вероятнее всего, связана с одним из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate. Она обладает огромным богатством, поскольку сумма активов компании превышает $17 млрд.