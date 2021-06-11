The Sun: Елизавета II разрешила семье «воевать» с ложью Гарри и Меган

Королева Великобритании Елизавета II, кажется, дала зелёный свет монаршей семье на оспаривание любых слов принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет издание The Sun со ссылкой на придворных экспертов, её терпение в отношении парочки на исходе.
Последней каплей
Дело в том, что на похоронах принца Филиппа — супруга королевы — она положила на его гроб записку с именем Лилибет. По мнению экспертов, это было прощание с ним и с этим именем, так как больше никто так королеву не называет.
Теперь выясняется, что Гарри и Меган по собственной инициативе дали имя девочке, а королевский двор просто поставили перед фактом.
Елизавета II, вероятно, была не в восторге от этого, потому что разрешила семье нарушить принцип общения с прессой — «никогда не жалуйся и ничего не объясняй». Подобный шаг можно расценивать как начало информационной войны с герцогами Сассекскими, считают журналисты.
Ранее эксперты сообщили об «огромном богатстве» Елизаветы II. Королева, вероятнее всего, связана с одним из крупнейших агентств по недвижимости The Crown Estate. Она обладает огромным богатством, поскольку сумма активов компании превышает $17 млрд.