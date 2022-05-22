The Guardian: Украина готовится к возможному удару со стороны Белоруссии

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Украинские войска начали стягиваться к границе с Белоруссией, передаёт The Guarian. Бойцы теробороны в возрасте от 19 до 60 лет выкапывают траншеи и готовят позиции, ожидая возможный удар со стороны Минска.

В лесах вдоль белорусской границы украинское подразделение территориальной обороны, состоящее из бойцов в возрасте от 19 до 60 лет, укомплектовывает сеть траншей и позиций, построенных после февраля, — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что у теробороны нет серьёзного вооружения — они намерены отстаивать границу в случае удара Белоруссии, держа в руках автоматы Ак-47. Однако бойцы считают, что на их стороне ландшафт территории — они находятся в болотистом густом лесу, через который проходят узкие дороги.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии сообщил об украинских диверсантах в республике. Он заявил, что разведчики Вооружённых сил Украины минируют и организуют завалы вдоль украинско-белорусской границы.