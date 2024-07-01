Тайна смерти леди Ди: новые версии гибели принцессы Дианы, кто виноват

Фото: Arnie Sachs/Arnie Sachs - CNP/Global Look Press

Принцесса Диана

1 июля принцессе Диане исполнилось бы 63 года. Леди Ди погибла в 36 лет в автокатастрофе:машина, на которой она ехала с бойфрендом Доди Аль-Файедом, врезалась в столб в парижском туннеле Пон-де-л'Альма. Многие поклонники представительницы королевской семьи верят, что ДТП произошло не случайно. Полиция изучила 175 версий инцидента и опровергла их все, однако некоторые из них превратились в настоящие конспирологические теории. Подробности — в материале NEWS.ru.

Официальная версия смерти принцессы Дианы

Леди Ди погибла ночью 31 августа 1997 года, когда вместе с Доди Аль-Файедом, сыном египетского миллиардера, поехала на ужин в Париже. Они собрались в ресторан внезапно: водителя Mercedes Анри Поля вызвали, когда его рабочий день уже закончился, и впоследствии оказалось, что уровень алкоголя в его крови был в три раза больше допустимой во Франции нормы. В ходе поездки он также превысил ограничение скорости и не справился с управлением. Автомобиль врезался в столб в тоннеле около моста Альма.

Официальное расследование смерти принцессы Дианы проводилось дважды — во Франции (в 1999-м) и в Великобритании (операция Paget в 2008-м). По итогам обоих разбирательств, авария произошла из-за крайне неосторожного вождения пьяного Анри Поля, неисправности ремней безопасности (пристегнут был только телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс, и он выжил), а также из-за безответственного поведения папарацци, которые гнались за автомобилем и слепили вспышками камер водителя.

В результате аварии Доди и водитель скончались на месте, Диана — через несколько часов в больнице.

Фото: Charlie J Ercilla/legion-media.ru Мемориал Доди и Диане

Правда ли, что Диана была беременна от Доди, за что их и убили

Отец бойфренда Дианы Мохаммед Аль-Файед заявил, что британская спецслужба MI6 убила леди Ди и Доди по приказу королевской семьи (в частности, мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа), потому что она якобы была беременна от Доди и пара собиралась объявить о своей помолвке. Миллиардер говорил, что Виндзоры «не могли смириться с тем, что египетский мусульманин в конечном итоге может стать отчимом будущего короля Англии».

Однако вскрытие тела Дианы эту версию опровергло: анализ крови принцессы на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) (уровень этого гормона при беременности обычно превышен. — NEWS.ru) был отрицательный. К тому же близкие друзья принцессы дали показания, что в середине августа 1997 года у Дианы был нормальный менструальный цикл и она использовала противозачаточные средства. По словам леди Аннабель Голдсмит, которая разговаривала с Дианой за два дня до ее смерти, принцесса заявила: «Мне нужен брак, прямо как сыпь на лице».

Также в СМИ были сообщения о предполагаемой покупке Доди обручального кольца в ювелирном бутике Alberto Rossi, однако позже выяснилось, что он вышел оттуда лишь с каталогом. На тот момент он был знаком с Дианой всего семь недель, что вызывало сомнения о его решении жениться на ней.

Аль-Файед был не первым мусульманином, с которым у леди Ди был роман: до него она два года встречалась хирургом Хаснатом Ханом. Пара готова была пожениться, и королевская семья даже благословила их на это. Принц Чарльз считал, что, разрешив Диане быть счастливой с любимым мужчиной, он сможет заслужить прощение подданных, которые после их развода встали на сторону несчастной принцессы. И это позволит ему самому воссоединиться с возлюбленной Камиллой. Однако леди Ди порвала с Ханом незадолго до романа с Доди.

Фото: Obertreis//Global Look Press Диана и принц Чарльз

Был ли водитель принцессы Дианы шпионом MI6

Мохаммед Аль-Файед также заявлял, что водитель Анри Поль был информатором британской спецслужбы MI6 и спровоцировал аварию. На самом деле мужчина был начальником службы безопасности в отеле Ritz в Париже, в котором остановились Диана и Доди. Гостиница принадлежала семье Аль-Файед. Однако, по словам бывшего офицера MI6 Ричарда Томлинсона, на банковском счете Поля обнаружили подозрительный перевод, который он мог получить от спецслужбы.

Сторонники теории заговора также считают, что Поль был трезв, а образец крови для расследования был взят у жертвы самоубийства. По одной версии водитель устроил ДТП и выжил, а на его месте оказался неизвестный, по другой — ему не удалось спастись, поэтому следствие придумало, что он был пьян.

В 2008 году следствие подтвердило, что в тот вечер Поль выпил пять бокалов аперитива Ricard. Также в итоге водителя подозревали в том, что он мог быть информатором низкого уровня, но не британских, а французских спецслужб.

Был ли шпионом и убийцей охранник Дианы

Общественность обвиняла в работе на MI6 и выжившего в аварии телохранителя Дианы Тревора Риса-Джонса. Он получил серьезную черепно-мозговую травму и поэтому никаких подробностей инцидента не запомнил.

Томлинсон утверждал, что физическая подготовка Риса-Джонса вполне позволяла ему пережить аварию, а амнезия была сфабрикована, поэтому следствие не рассчитывало на него как на свидетеля. Однако никакого официального подтверждения у этой теории нет.

Фото: Jeff Moore/legion-media.ru Тревор Рис-Джонс

В смерти Дианы виноват журналист-преследователь

Следствие признало, что преследование со стороны папарацци машины Дианы действительно было, и вспышки камер слепили Поля и заставили его ехать быстрее. Однако никаких злых намерений и преступного сговора со стороны фотографов не было установлено: поведение преследователей было объявлено нормальным.

Тем не менее один французский фотограф все-таки попал в поле зрения общественности: Джеймс Андансон, который ранее фотографировал Диану и Доди на вилле Аль-Файедов в Сен-Тропе, владел белым «Фиатом», который, судя по камерам наблюдения, преследовал машину леди Ди до туннеля Пон-де-л'Альма и мог подрезать ее. После аварии этот автомобиль будто бы пропал, в Париже его так и не нашли.

Андансон отрицал причастность к трагедии, утверждая, что машиной не пользовался, да она и не смогла бы догнать мчавшийся на скорости 150 км/ч «Мерседес». Следов краски автомобиля Дианы на «Фиате» не обнаружили, а вскоре фотограф его продал. Также у него было алиби: жена подтвердила, что в тот вечер они были в Линьере, почти в 300 км от Парижа.

Отец Доди настаивал, что спецслужбы могли подкупить Андансона, у которого был большой опыт преследования знаменитостей, и тот лишь слегка «толкнул» машину принцессы. В мае 2000 года тело фотографа нашли в сожженной машине, припаркованной посреди леса. Следователи обнаружили в его затылке огнестрельное ранение и заявили, что это было самоубийство.

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

К смерти леди Ди причастна королевская семья

Принцесса Диана не только портила имидж королевской семьи, выставляя Виндзоров бессердечными, но и знала все о закулисной жизни монархов. К тому же она была по-настоящему «королевой людских сердец» и затмевала собой не только бывшего мужа Чарльза, но и саму Елизавету II, что, по мнению общественности, не могло не заставить королевскую семью принять меры.

Кто-то придерживается версии, что Виндзоры подстроили убийство вместе со спецслужбами, кто-то — что ее всего лишь хотели припугнуть и сделать «последнее предупреждение», но все пошло не по плану.

Сама Диана предсказывала собственную смерть: вскоре после развода в письме своему бывшему дворецкому она писала, что опасается за свою жизнь.

«Сегодня, в октябре, я сижу за своим рабочим столом и мечтаю о том, чтобы кто-нибудь обнял меня и посоветовал оставаться сильной и высоко держать голову. Именно этот этап в моей жизни самый опасный. [...] планирует „аварию“ на моей машине, отказ тормозов и серьезную травму головы, чтобы расчистить Чарльзу путь к женитьбе», — писала Диана.

У опасений принцессы были основания. У нее действительно возникали проблемы с машиной, а ее другой телохранитель погиб в результате несчастного случая, который, по мнению Дианы, был спланирован.

Елизавета II отказалась делать какие-либо официальные заявления относительно гибели Дианы. Однако она нарушила протокол на похоронах бывшей невестки, склонив голову и отдав тем самым дань уважения.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Принцесса Диана

Автомобиль Дианы был неисправен

Некоторые считают, что машина, на которой ехала Диана с возлюбленным, была с техническими неполадками, поэтому водитель Поль не справился с управлением на высокой скорости. В прессе также появлялись сообщения, что перед поездкой один автомобиль внезапно заменили на другой.

По другой версии, Диана и Доди не пристегивались, потому что ремни безопасности были неисправны, однако следствие пришло к выводу, что это не так. Поэтому до сих пор неизвестно, почему пассажиры и водитель все-таки ими не воспользовались.

Врачи не захотели спасать Диану?

Принцесса Диана была жива еще несколько часов после аварии. Британские подданные обвиняли французских врачей в том, что они не спасли ее, несмотря на то что медики действовали по протоколу. В Соединенном Королевстве скорая помощь должна доставлять пострадавших в больницу как можно скорее, а во Франции врачи должны оказывать максимально возможную помощь на месте происшествия, прежде чем отправляться в госпиталь.

Версию о том, что врачи специально не оказали Диане должной помощи, следствие опровергло. При этом до сих пор невозможно сказать, спасли бы Диану, если бы доставили в больницу, или все-таки нет. Врачи утверждали, что с травмами, которые были у нее, выжить было невозможно. В 2019 году ведущий британский судмедэксперт Ричард Шепард заявил, что леди Ди умерла от крошечного разрыва вены в легком и могла бы спастись, если бы была пристегнута.

Фото: Gabriel/imagebroker.com//Global Look Press Мемориал прицессе Диане во Франции

Правда ли, что принцесса Диана погибла из-за бойфренда

Существует также версия, что машину Дианы действительно нарочно подрезали, но главной целью убийства была не принцесса, а Доди Аль-Файед. Якобы недруги его отца могли так отомстить ему за его деятельность.

У египетского миллиардера действительно могли быть влиятельные недоброжелатели. Используя незаконные методы, он получил контроль над знаменитым лондонским универмагом Harrods. Также бойфренд Дианы был уличен в нелегальном финансировании британских консерваторов. Мохаммед Аль-Файед выступал фигурантом нескольких уголовных дел по подозрению в хищении и мошенничестве, но ему всегда удавалось избежать наказания.

Могла ли принцесса Диана подстроить гибель

Согласно еще одной версии, леди Ди сама подстроила свою смерть, чтобы навсегда разорвать с королевской семьей Великобритании и жить в свое удовольствие. Якобы она специально готовила почву для этого, заявляя об опасениях за свою жизнь и подставляя Чарльза. К тому же тело принцессы широкой публике так и не показали: Диану хоронили в закрытом гробу.

Правда, ответа на вопрос, как мать могла оставить двоих сыновей ради собственных удовольствий, конспирологи дать так и не смогли.

Похороны принцессы Дианы состоялись 6 сентября 1997 года. Принц Уильям и принц Гарри шли за гробом матери в похоронной процессии от Букингемского дворца до Вестминстерского собора. Телетрансляцию мероприятия смотрели 2,5 млрд зрителей по всему миру. Леди Ди похоронили на фамильном острове семьи Спенсер в Нортгемптоншире.

Фото: Олег Власов/ТАСС Принцесса Диана у Белого дома. 1995 Фото: Олег Власов/ТАСС Принцесса Диана у Белого дома. 1995 Фото: imago stock&people/Global Look Press Свадьба Дианы и принца Чарльза. 1981 Фото: imago stock&people/Global Look Press Свадьба Дианы и принца Чарльза. 1981 Фото: imago stock&people/Global Look Press Диана за рулём авто. 1980. Фото: imago stock&people/Global Look Press Диана за рулём авто. 1980. Фото: Mark Wilson/Consolidated/Global Look Press Диана посещает филиал организации «Международный комитет Красного Креста». 1994 Фото: Mark Wilson/Consolidated/Global Look Press Диана посещает филиал организации «Международный комитет Красного Креста». 1994 Фото: Martin Cleaver/AP Photo/TASS Совместное фото с королевой Великобритании Елизаветой II Фото: Martin Cleaver/AP Photo/TASS Совместное фото с королевой Великобритании Елизаветой II На пляже с сыном. 1993 На пляже с сыном. 1993 Фото: imago stock&people/Global Look Press Леди Диана общается с сотрудниками королевской охраны. 1985 Фото: imago stock&people/Global Look Press Леди Диана общается с сотрудниками королевской охраны. 1985 Фото: Daily Mail/ZUMAPRESS.com/Global Look Press С членами семьи на прогулке. 1995 Фото: Daily Mail/ZUMAPRESS.com/Global Look Press С членами семьи на прогулке. 1995 Фото: PA Wire/PA Images/Global Look Press С мужем принцем Чарльзом Фото: PA Wire/PA Images/Global Look Press С мужем принцем Чарльзом Фото: imago stock&people/Global Look Press Импровизированный мемориал Дианы на ограде Букингемского дворца Фото: imago stock&people/Global Look Press Импровизированный мемориал Дианы на ограде Букингемского дворца

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