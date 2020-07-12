Свои голоса на выборах президента Польши до полудня отдали 25% избирателей

https://static.news.ru/photo/07eb5e1a-c461-11ea-ab1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил том, что четверть польских избирателей проголосовали до полудня на выборах президента.

По состоянию на 12.00 выдано 7 209 052 бюллетеня, что составляет 24,73%, — цитирует Марчиняка РИА Новости.

Всего в списки для голосования было внесено 29 147 064 человека. На сегодняшний день за право занять пост президента борются нынешний президент от правящей партии «Право и справедливость» Анджей Дуда и кандидат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский, который является мэром Варшавы.

По данным Государственной избирательной комиссии наивысшую активность граждане показывают в столичном Мазовецком воеводстве (26,92%), а пассивнее всего они ведут себя в Опольском воеводстве (21,6%).

Ранее NEWS.ru писал, что 28 июня 2020 года в Польше состоялся первый тур президентских выборов, участниками которого стали 11 кандидатов.