Суд вынес приговор Грете Тунберг по делу о неподчинении полиции Суд в Швеции обязал Грету Тунберг уплатить штраф за неподчинение полиции

Фото: Andreas Hillergren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грета Тунберг в суде

Шведский суд вынес приговор экоактивистке Грете Тунберг по делу о неподчинении полиции и нарушении правил проведения демонстраций в Мальме, сообщает Göteborgs Posten. По информации издания, ее обязали уплатить штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон (около $144). Еще тысячу крон ей придется выплатить в фонд помощи жертвам преступлений.

Как пишут в издании, сама Тунберг вину не признала. Вердикт суда она назвала ожидаемым, а свои действия — оправданными.

Мы не можем спасти мир, играя по правилам, — сказала Тунберг на пресс-конференции.

В июне протестующие из организации Reclaim the Future пытались блокировать проезд в порт шведского города Мальме, выступая против использования ископаемого топлива. Манифестанты нарушили движение автомобилей и отказались выполнять требования полиции уйти с дороги. Изначально предполагалось, что после произошедшего Тунберг могут приговорить к шести месяцам лишения свободы: такое наказание за подобные нарушения является максимально возможным. В то же время прокурор Шарлотта Оттосен признала, что обычно в таких случаях суды ограничиваются штрафами.

Ранее Грета Тунберг прокомментировала ситуацию на Каховской ГЭС, возложив ответственность за разрушение дамбы на Россию. Причины этого заявления она не пояснила.