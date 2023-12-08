Странам ЕС могут разрешить выходить из контрактов с поставщиками газа из РФ

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Страны Евросоюза могут получить право на запрет компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного природного газа, сообщает издание Financial Times со ссылкой на соответствующий законопроект. По словам одного из европейских чиновников, он позволит компаниям расторгать соглашения без каких-либо обязательств. В частности, им не нужно будет выплачивать компенсации.

ЕС собирается предоставить государствам-членам полномочия прекращать импорт газа из России и Белоруссии. <...> Любая страна-член сможет запретить компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, — пишут журналисты.

Законопроект, предлагаемый Брюсселем, отличается определенной гибкостью в решении вопросов, связанных с российскими газовыми компаниями. Страны ЕС смогут расторгать соглашения не только полностью, но и частично. При этом полное расторжение возможно лишь в том случае, если оно необходимо для защиты основных интересов безопасности.

Аналитики информационного агентства Bloomberg ранее обнаружили «дыру» в антироссийских санкциях, связанных с нефтяным сектором. По их словам, Россия продолжает получать крупные доходы от продажи ресурса, несмотря на ограничения. Сумма чистого дохода оценивается в $11 млрд.