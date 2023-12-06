Аналитики обнаружили «дыру на $11 млрд» в санкциях на российскую нефть Bloomberg: в санкциях на российскую нефть образовалась «дыра на $11 млрд»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопреки санкциям, введенным против российского нефтяного сектора, чистый доход России от добычи ресурса составил $11 млрд, сообщает информационное агентство Bloomberg. По словам аналитиков, этот показатель составляет почти 31% от общих доходов бюджета страны за месяц. Эксперты называют эту сумму «дырой в нефтяных санкциях» против Москвы.

Аналитики утверждают, что нефть транспортируется в другие страны российским и так называемым «теневым» флотами. Они перевезли около 70% нефтяных грузов за последние девять месяцев, что позволило России сохранить контроль над экспортом и постепенно повысить цены, считают эксперты. Согласно официальным данным, предоставленным индийской таможенной службой, стоимость российской нефти составила примерно $72 за баррель, что на $12 выше, чем установленный странами Запада ценовой потолок.

Правительства стран Запада пытаются принять меры, направленные на борьбу с обходом санкций. Однако греческие власти утверждают, что противостоять судоходной деятельности «теневого флота» невозможно, так как она происходит в международных водах. Отмечается, что греческий флот также занимается транспортировкой российской нефти.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее заявил, что США пытаются создать проблемы государствам, предоставляющим свои суда для перевозки российского сырья. По его словам, такие меры могут ограничить экспорт нефти из России. В свою очередь эксперт «Финама» Александр Потавин считает, что Запад будет бороться с «серыми» схемами транспортировки нефти «без лишнего фанатизма», что не окажет серьезного влияния на доходы от ее продажи.